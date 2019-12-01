Confirma Donald Trump el fallecimiento de un agente de la Guardia Nacional tras el ataque armado en Washington D.C.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 20:53:13

Washington, Estados Unidos, a 27 de noviembre de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que uno de los agentes de la Guardia Nacional, quienes fueron atacados en un tiroteo el miércoles en Washington, DC, falleció.

La agente fue identificada como Sarah Beckstrom, de 20 años de edad, mientras que su compañero Andrew Wolfe, de 24 años, continúa luchando por su vida.

Asimismo, el mandatario estadounidense detalló que la guardia, quien era originaria de Virginia Occidental, “era una magnifica persona”, además de que dijo que entró al servicio en junio de 2023.

"Esta atrocidad nos recuerda que no tenemos ninguna otra mayor prioridad de seguridad nacional que garantizar que tengamos completo control de las personas que entran y permanecen en nuestro país. Sobre la mayoría, no los queremos. Vienen aquí irregularmente", expresó el jefe republicano.

Además, Trump, les agradeció a la tropas por proteger a Estados Unidos de los migrantes, a quienes considera como miembros de pandillas, narcotraficantes, exreclusos y exinternos de instituciones mentales.