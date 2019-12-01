Concluye identificación de víctimas del accidente ferroviario en Toledo

Concluye identificación de víctimas del accidente ferroviario en Toledo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 16:13:57
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Madrid, España, 2 de noviembre de 2026.- Las autoridades españolas confirmaron que concluyó el proceso de identificación de las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo, que dejó un saldo de 69 personas fallecidas.

De acuerdo con los reportes oficiales, 54 de las víctimas eran de nacionalidad española, mientras que las otras 15 eran extranjeras, procedentes de países como Estados Unidos, México, Francia, Japón, República Checa y Canadá, entre otros.

En cuanto a las personas heridas, más de 200 resultaron afectadas por el accidente. De ellas, 110 requirieron atención médica, 79 ya fueron dadas de alta y 31 permanecen hospitalizadas con una evolución favorable. Además, 13 pacientes se encuentran bajo vigilancia en unidades de cuidados intensivos.

El accidente ocurrió el miércoles 28 de octubre, a las 08:54 horas, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron por alcance en la línea ferroviaria que conecta Madrid con Andalucía, a la altura del término municipal de Los Yébenes, cerca de la localidad de Urda.

Por otro lado, el presidente del Gobierno de España anunció que el Consejo de Ministros aprobará un plan de ayudas para las personas afectadas por el accidente. En la reunión también estará presente Óscar Puente, ministro de Transportes, cuya salida ha sido solicitada por diferentes fuerzas políticas.

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