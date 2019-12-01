"Colombia también está muy enferma", asevera Trump; lanza nueva advertencia a Petro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 10:18:29

Washington D. C., Estados Unidos, a 5 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump volvió a lanzar advertencias a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al mencionar que “le sonaba bien” la posibilidad de enviar a su país una misión como la que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

En ese sentido, el mandatario estadounidense aseguró que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enferma”, y añadió que está “gobernada por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE.UU. Y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Las palabras del líder republicano se dan luego de exigir a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, “acceso total” a los recursos de toda índole del país sudamericano.

Por otra parte, Trump aseguró que tanto la misión ‘Resolución Absoluta’, nombre del operativo para capturar en Caracas a Maduro el sábado, como su ‘doctrina Donroe’ persiguen “la paz en el mundo”.