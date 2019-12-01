Antioquia, Colombia, a 18 de noviembre de 2026.- La presencia de hipopótamos en Colombia, que comenzó hace más de cuatro décadas como parte de la colección privada del narcotraficante Pablo Escobar, se ha convertido en un problema ambiental y de seguridad que ahora busca atender el Gobierno mediante un plan de control poblacional. Como parte de esta estrategia, autoridades ambientales iniciaron la primera fase de eutanasia para 10 ejemplares en el departamento de Antioquia.

El director de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), Javier Valencia, explicó que los animales fueron identificados debido al riesgo que representan para habitantes de distintas comunidades, particularmente en Puerto Nare, donde uno de ellos representa una amenaza para estudiantes de una escuela.

La intervención forma parte del Plan de Manejo de Hipopótamos del Ministerio de Ambiente, cuya primera etapa tendrá una duración de cinco meses e incluye acciones de educación ambiental, traslado de ejemplares y eutanasia. La estrategia busca frenar la reproducción descontrolada de esta especie considerada exótica invasora.

Los primeros cuatro hipopótamos fueron introducidos ilegalmente al país por Pablo Escobar durante la década de 1980 para su zoológico particular. Tras su muerte, los animales quedaron en libertad y comenzaron a reproducirse, hasta alcanzar una población estimada de alrededor de 200 ejemplares en 2022, cuando fueron declarados especie invasora.

Aunque el Gobierno anterior había planteado aplicar eutanasia a por lo menos 80 animales, la propuesta generó distintas posturas entre autoridades y organizaciones debido a las implicaciones ambientales y de bienestar animal.

Además del control letal, las autoridades colombianas contemplan alternativas como la esterilización, el confinamiento y el traslado de ejemplares a santuarios o zoológicos de otros países que puedan recibirlos. Sin embargo, estas opciones enfrentan dificultades relacionadas con los costos y la disponibilidad de espacios adecuados.

Con estas acciones, Colombia busca contener el crecimiento de una población animal que representa riesgos para las comunidades y los ecosistemas, mientras continúa el debate sobre las medidas más adecuadas para atender una problemática que se originó con la introducción de apenas cuatro ejemplares.