Colapsa el arco marino Hōlei tras más de 500 años en la costa de Hawái

Honolulu, Hawái, 2 de octubre de 2026.- El arco marino Hōlei, una de las formaciones naturales más conocidas de la costa sur de Hawái, colapsó y cayó al océano Pacífico después de permanecer en pie durante más de 500 años.

La formación, de unos 27 metros de altura, se encontraba dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, en la Isla Grande. De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS), el arco se formó hace aproximadamente 550 años a partir de una antigua colada de lava que llegó hasta los acantilados y fue moldeada por la erosión.

El derrumbe ocurrió en algún momento entre el 23 y el 28 de septiembre. El parque confirmó que el arco todavía estaba en pie el 23 de septiembre, cuando sus instalaciones cerraron temporalmente debido a la tormenta tropical Nolo. Sin embargo, cuando reabrió el 28 de septiembre, la formación ya había desaparecido.

A través de sus redes sociales, el Parque Nacional de los Volcanes compartió fotografías del lugar antes y después del derrumbe y confirmó la pérdida de la formación. “Descansa en paz, arco marino Hōlei”, publicó.

Aunque el colapso sorprendió a visitantes y modificó por completo el paisaje de la zona, las autoridades ya esperaban que ocurriera. El NPS había advertido que el arco era una formación temporal y que, tarde o temprano, terminaría cayendo al mar debido al desgaste provocado por las olas y la erosión.

De hecho, el mismo proceso que acabó con el arco fue el que permitió que se formara hace más de cinco siglos. La erosión diferencial desgasta algunas partes de la roca más rápido que otras, provocando cambios constantes en los acantilados y dando paso a nuevas formaciones naturales.

Después del derrumbe, el parque pidió a los visitantes mantenerse alejados de los bordes de los acantilados, debido a que algunas zonas pueden permanecer inestables y representar un riesgo.