Coinciden Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio en la necesidad de intensificar las acciones conjuntas en materia de seguridad para hacer frente a los grupos criminales

Ciudad de México, a 15 de enero de 2026.- Como seguimiento a la llamada telefónica sostenida el lunes entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este jueves se realizó un diálogo entre el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Durante la conversación, ambos coincidieron en la necesidad de intensificar las acciones conjuntas en materia de seguridad para hacer frente a los grupos criminales.

El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó que en el intercambio telefónico los funcionarios subrayaron que, ante las amenazas actuales, es indispensable fortalecer la cooperación bilateral y obtener resultados concretos. En ese contexto, afirmó: “Desmantelar las redes narcoterroristas e impulsar una reducción significativa del tráfico de fentanilo, drogas ilícitas y armas a través de la frontera común es una prioridad urgente que requiere acciones inmediatas y mensurables”.

En un comunicado conjunto, se destacó que ambos secretarios reiteraron la relevancia de la colaboración entre México y Estados Unidos, sustentada en el respeto a la soberanía de cada país, y coincidieron en que se requieren mayores esfuerzos para enfrentar los riesgos compartidos.

Asimismo, se reconoció que “ambos secretarios reconocieron que, aún con el progreso alcanzado, subsisten desafíos significativos”.

Las autoridades informaron que el Grupo de Implementación de Seguridad bilateral sostendrá una nueva reunión el próximo viernes 23 de enero, con el objetivo de continuar impulsando acciones concretas que fortalezcan la cooperación en seguridad, particularmente para combatir a los cárteles y frenar el tráfico de fentanilo y armas en la frontera común.

También se acordó dar continuidad a las iniciativas bilaterales orientadas a reforzar el intercambio de información en materia de seguridad transfronteriza. Además, el secretario Rubio y el canciller De la Fuente coincidieron en convocar una Reunión Ministerial de Seguridad en Washington, D.C., durante el mes de febrero, con motivo del primer aniversario del inicio de esta nueva etapa de cooperación bilateral.

De acuerdo con el comunicado, este encuentro de alto nivel permitirá evaluar los avances logrados hasta el momento y definir de manera precisa las acciones de colaboración futura en materia de seguridad.