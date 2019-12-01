Citan a declarar a periodistas por reportaje sobre nuevo avión presidencial de EEUU

Citan a declarar a periodistas por reportaje sobre nuevo avión presidencial de EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 11:49:19
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Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 11 de julio 2026.- Un jurado federal citó a declarar a cuatro periodistas de The New York Times (NYT), por su reportaje en el que señalan supuestas preocupaciones de seguridad en el nuevo Air Force One, que fue donado por el gobierno de Qatar.

De acuerdo con el rotativo para el que trabajan los comunicadores, el Departamento de Justicia citó a Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt, como parte de una investigación sobre quién filtró la información sobre las supuestas preocupaciones de seguridad del Servicio Secreto.

Cabe recordar que el pasado miércoles 8 de julio, el presidente de Estados Unidos, decidió abandonar Ankara, Turquía, en el antiguo avión presidencial, en el cual viajó a Inglaterra, donde abordó la nueva aeronave.

Según CNN, los periodistas del rotativo neoyorquino fueron los primeros en informar sobre las inquietudes con respecto de la nueva aeronave oficial, lo que enojó al mandatario estadounidense.

Por otra parte, se dio a conocer que los comunicadores fueron notificados directamente en sus residencias y no en las oficinas del NYT, situación que fue condenada por David McCraw, abogado principal del área de redacción del periodico.

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