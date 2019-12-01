Cierre de gobierno en EEUU provoca cese de operaciones en el Aeropuerto John F. Kennedy de NY

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 10:20:04

Nueva York, Estados Unidos, a 1 de noviembre 2025.- El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York detuvo temporalmente sus operaciones de salida de aeronaves, debido a la escasez de personal, provocada por el cierre del Gobierno en Estados Unidos.

En ese sentido, la Administración Federal de Aviación (FAA) informó en una alerta de la suspensión temporal de los despegues desde el aeropuerto neoyorquino durante cerca de una hora y media.

Cabe señalar que la falta de trabajadores afecta principalmente a las terminales aéreas de Nueva York, Indianapolis y Boston, según informó la cadena CNN.

Por su parte, la agencia de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM) aseguró en un comunicado que la escasez de controladores en el JFK ha provocado una interrupción de los despegues y que los que vuelos con destino a Nueva York están retenidos en sus aeropuertos de salida para evitar congestión aeroportuaria.

Según explica, los retrasos y las cancelaciones han limitado las llegadas al aeropuerto a 36 aviones por hora.