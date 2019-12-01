Cierran las oficinas de Miss Universo en México

Cierran las oficinas de Miss Universo en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 16:58:24
Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2025.- Miss Universo, dio a conocer que cerrará sus oficinas en la Ciudad de México, debido a que ha sido blanco de supuestos “ataques infundados” con “motivaciones políticas.

Mediante un comunicado, el máximo certamen de belleza indicó que los factores que llevaron a tomar la decisión son la incertidumbre jurídica, la inseguridad en el país y los ataques infundados con motivaciones políticas.

Las condiciones que se viven en México "no ofrecen un entorno adecuado ni estable para la operación segura y eficaz de una organización internacional de esta envergadura", se lee en el comunicado.

Cabe resaltar, que en días pasados el empresario y copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, fue señalado de su presunta participación en una red de tráfico de combustible ilegal y de armas para grupos delictivos.

 

Noventa Grados
