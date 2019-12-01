Ciberataques afectan sistemas de refrigeración de supermercados en varios países de Europa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 17:40:09

Bruselas, Bélgica, 2 de noviembre de 2026.- Cadenas de diferentes supermercados de Bélgica, Suecia, Irlanda y Estonia reportaron fallas en sus sistemas de refrigeración luego de sufrir ciberataques que provocaron cambios en la temperatura de sus equipos y obligaron a retirar productos de la venta en algunos establecimientos.

En Bélgica, las cadenas Delhaize y Carrefour registraron problemas en varios de sus establecimientos. La empresa encargada del mantenimiento de los refrigeradores de Delhaize detectó alrededor de 20 equipos afectados, mientras que Carrefour reportó incidencias en 15 tiendas.

En Suecia también se presentaron casos similares en establecimientos de ICA y Coop. En una de las tiendas afectadas, los refrigeradores y congeladores fueron configurados para alcanzar temperaturas de hasta 50 grados centígrados, aunque posteriormente el negocio informó que pudo reanudar sus operaciones.

Por su parte, en Irlanda, 13 supermercados de la cadena SuperValu tuvieron que retirar alimentos refrigerados y congelados de sus anaqueles debido a un incidente de ciberseguridad. En Estonia también se reportó la manipulación de equipos de refrigeración de una cadena comercial.

Las autoridades de Suecia ya investigan estos hechos y buscan determinar si los ataques están relacionados entre sí. Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables ni algún grupo ha reconocido su participación.