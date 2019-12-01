Ciberataque colapsa aeropuertos europeos; miles de pasajeros afectados y decenas de vuelos cancelados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 14:49:18

Londres, Inglaterra, a 20 de septiembre 2025.- Un ataque cibernético a los servidores de Collins Aerospace, compañía que provee de sistemas de facturación y embarque a varias aerolíneas en múltiples aeropuertos de todo el mundo, provocó que varias terminales aéreas de Europa colapsaran y cancelaran decenas de vuelos, lo que afectó a miles de pasajeros.

“El impacto se limita a la facturación electrónica de clientes y la entrega de equipaje y puede mitigarse con la facturación manual”, añadió la compañía, según la BBC.

Los principales aeropuertos afectados son el Heathrow de Londres, el Internacional de Bruselas y el Berlín-Brandeburgo, en Alemania.

Por otra parte, la Terminal 2 del aeropuerto de Dublín, Irlanda, tuvo que ser evacuada por una “alerta de seguridad” ajena al ataque cibernético.

Fuentes del aeródromo situado al oeste de Londres confirmaron a EFE que el impacto del incidente cibernético causó la cancelación de “una docena” de vuelos de ida y “otra docena” de vuelta.

De acuerdo con los primeros cálculos, las disrupciones afectaron a 35 mil pasajeros.