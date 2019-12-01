Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 13:49:05

Praga, República Checa, a 17 de noviembre 2026.- Un choque de trenes en la ciudad de Praga, República Checa, dejó un saldo de 46 personas heridas, cuatro de ellas de gravedad, informó el ministro de Transportes, Iván Bednarik.

Además, el funcionario detalló que el incidente el cual calificó como “grave”, se desarrolló en las inmediaciones de la Estación Central de la capital checa.

En ese sentido mencionó que se trató de colisión a baja velocidad a las 7:00 horas tiempo local.

“Les deseo a todos una pronta recuperación y agradezco a los servicios de emergencia su labor”, comentó el ministro a Radio Praga.

Por su parte, la policía capitalina confirmó que las operaciones de rescate concluyeron unas horas después y dieron inicio a las investigaciones con la colaboración de inspectores ferroviarios.

Mientras tanto, la compañía estatal Ferrocarriles Checos, anunció que las operaciones tendrán complicaciones, especialmente en la circulación.

Por último, aseguraron que se indemnizará a todos los pasajeros de ambos trenes por las lesiones y los daños materiales.