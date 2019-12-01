China y Corea del Norte abren puente para impulsar el comercio entre ambos países

China y Corea del Norte abren puente para impulsar el comercio entre ambos países
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 22:26:37
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Beijing, China, 15 de octubre de 2026.- China y Corea del Norte inauguraron este jueves el puente sobre el río Yalu, una de sus principales conexiones terrestres, con el objetivo de facilitar el comercio y fortalecer sus relaciones económicas.

Aunque la construcción del puente terminó en 2014, su apertura se retrasó por la falta de carreteras de acceso en el lado norcoreano y posteriormente por la pandemia de COVID-19.

Durante la ceremonia, el primer ministro chino, Li Qiang, señaló que la apertura representa una nueva etapa en las relaciones entre ambos países y destacó que ayudará a impulsar el comercio y los intercambios entre sus habitantes.

Se espera que el puente facilite el envío de productos, materias primas y maquinaria china hacia Corea del Norte, lo que podría contribuir a su economía.

Sin embargo, especialistas consideran que la apertura no significa que el comercio entre ambos países vaya a recuperarse de inmediato a los niveles anteriores, debido a las sanciones internacionales impuestas a Corea del Norte por sus programas nucleares y de misiles.

China continúa siendo el principal socio comercial de Corea del Norte, pese a las restricciones establecidas por Naciones Unidas.

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