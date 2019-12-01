China exigirá licencias para exportación de precursores químicos a Norteamérica

China exigirá licencias para exportación de precursores químicos a Norteamérica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 07:58:51
Beijing, China, a 10 de noviembre 2025.- El gobierno de China anunció que reforzará los controles a la exportación de productos químicos que pueden emplearse en la fabricación de estupefacientes sintéticos, al incluir a Estados Unidos, México y Canadá en la lista de países para los que será obligatorio solicitar licencias previas de envío.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Ministerio de Comercio y otros organismos, la medida entra en vigor de inmediato e incorpora además un listado específico de 13 sustancias químicas sujetas a control especial para esos tres países. Las exportaciones a otros destinos no requerirán autorización.

La dependencia justificó la medida como parte de los esfuerzos para “mejorar la gestión de la exportación de productos químicos susceptibles de desvío” hacia usos prohibidos, como la fabricación de fentanilo.

Cabe mencionar que previamente la lista de países con controles similares estaba compuesta por Birmania, Laos y Afganistán; sin embargo, con el ajuste anunciado, ahora están incluidas las tres naciones de Norteamérica.

No obstante, esos tres países tendrán un catálogo distinto de 13 compuestos centrado en derivados de la piperidina, base de numerosos opioides sintéticos como el fentanilo.

Noventa Grados
