Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 13:19:10

Pekín, China, a 25 de noviembre 2026.- El gobierno de China acusó a Estados Unidos, de e imponer obstáculos y restricciones a sus compañías, luego de que un jurado federal de Nueva York encontrara culpable a la tecnológica Huawei, de varios delitos relacionados con el robo de secretos industriales y el ocultamiento de información ante las autoridades reguladoras.

En ese sentido, Pekín rechazó el fallo contra la empresa, la cual fue encontrada culpable de fraude bancario, apropiación de información tecnológica confidencial y de colaborar con las autoridades iraníes en actividades de vigilancia y censura de internet.

En una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, expresó el descontento de su gobierno con las medidas estadounidenses contra las empresas de su país.

“El gobierno chino se opone firmemente a los obstáculos y limitaciones impuestos por Estados Unidos a las empresas chinas y apoya firmemente a estas compañías en la defensa de sus derechos e intereses legítimos", afirmó el funcionario.

Por su parte, tras darse a conocer el fallo, Huawei negó las acusaciones y sostuvo que los cargos carecen de fundamento jurídico y factual.

A través de un comunicado, la compañía informó que revisará los fallos judiciales y emprenderá las acciones legales que considere necesarias para defender sus intereses.