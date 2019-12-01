Catástrofe aérea en Colombia cae avión militar; estiman más de 100 personas a bordo

Catástrofe aérea en Colombia cae avión militar; estiman más de 100 personas a bordo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 13:47:54
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Bogotá, Colombia, a 23 de marzo 2026.- Un avión tipo Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó durante el despegue en Puerto Leguízamo, cuando transportaba tropas, informó el Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

De acuerdo con medios locales, en la aeronave viajaban por lo menos 100 personas, todas parte del personal militar.

En ese sentido, el funcionario colombiano expresó sus condolencias a los familiares y llamó a la ciudadanía a evitar especulaciones hasta contar con información oficial.

"Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”, expresó el mando militar en su cuenta oficial de X.

Asimismo, comentó que elementos castrenses ya se encuentran en la zona, aunque hasta el momento no se ha determinado el número de víctimas ni las causas del siniestro.

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