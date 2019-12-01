Capturan a 3 personas en Sídney por la "presunta planificación de un acto violento"

Capturan a 3 personas en Sídney por la "presunta planificación de un acto violento"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 11:48:32
Sídney, Australia, a 18 de diciembre 2025.- La Policía de Nueva Galés del Sur, capturó durante un operativo en Sídney, a al menos tres personas, por la "la presunta planificación de un acto violento".

Las autoridades confirmaron que la acción operativa se desarrolló en el barrio de Liverpool.

"El operativo policial en la calle George, en Liverpool, al suroeste de Sídney, ha concluido. La policía de Operaciones Tácticas respondió a la información recibida sobre la posible planificación de un acto violento", señalaron a través de un comunicado.

Hasta el momento las capturas no han sido oficialmente vinculadas con el atentado terrorista que tuvo lugar el domingo 14 de diciembre en la playa de Bondi, al este de Sídney.

"Hasta el momento, la Policía no ha identificado ninguna conexión con la investigación policial actual sobre el atentado terrorista de Bondi", señalaron las autoridades en el comunicado.

Noventa Grados
Comentarios