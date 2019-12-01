Captura EU el segundo barco petrolero en el océano Índico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 14:27:30

Washington, Estados Unidos, a 9 de febrero de 2026.- Las fuerzas armadas de Estados Unidos interceptaron un petrolero en el océano Índico que logró evadir el bloqueo impuesto por el presidente Donald Trump a embarcaciones sancionadas que operan en el Caribe, informó este lunes el Pentágono.

De acuerdo con el Departamento de Defensa, “las fuerzas estadunidenses capturaron” el buque Aquila II, el cual había sido sancionado por Washington. La acción se realizó “sin incidentes”, luego de que la embarcación fuera abordada por personal militar, según se informó en la red social X, en respuesta a una consulta de la AFP.

El Pentágono detalló que el petrolero “operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para los buques sancionados en el Caribe”, por lo que huyó de la zona y fue seguido por fuerzas estadounidenses. Añadió que la nave fue “rastreada y perseguida” desde el Caribe hasta el océano Índico.

En la publicación oficial se difundió un video donde se observa a elementos militares descender desde un helicóptero hacia la cubierta del petrolero.

Con esta acción, suman ocho los barcos incautados por Estados Unidos desde que en diciembre Trump ordenó el “bloqueo” de petroleros sancionados con destino a Venezuela o procedentes de ese país.

Asimismo, se trata del segundo caso en el que un buque es capturado fuera del Caribe, luego de que el mes pasado fuera decomisado en el Atlántico norte un petrolero vinculado con Rusia que había zarpado de Venezuela.