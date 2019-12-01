Captan intento de robo de un recién nacido en Brasil; tía de la menor detuvo a enfermera sospechosa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 12:19:36

Teresina, Brasil, a 14 de julio 2026.- Las cámaras de seguridad de un hospital en Teresina, Brasil, captaron el momento en el que una enfermera del área de maternidad pretendía robarse a un recién nacido.

Según las imágenes que se viralizaron en redes sociales, la trabajadora del nosocomio ingresa a su área de trabajo a las 12:36 horas, tiempo local, y las 13:40 horas sale con la bebé en brazos.

De acuerdo con los familiares de la menor, la enfermera les dijo que debía llevar a la niña a realizar exámenes de rutina, entre ellos la prueba del talón.

No obstante, la tía de la bebé decidió esperar cerca de la sala de pruebas; minutos después vio a la trabajadora salir del cuarto sin la niña, con ropa diferente y con una bolsa negra en las manos, por lo que la enfrentó y le quitó el bolso, al abrirlo, la mujer descubrió que su sobrina iba dentro, lo que la llevó a pedir ayuda a los elementos de seguridad en el hospital.

La mujer sospechosa fue detenida de inmediato y la recién nacida fue regresada a sus padres.