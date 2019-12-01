Cancelan más de 800 vuelos en EEUU por cierre de Gobierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 11:18:07

Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de noviembre 2025.- Durante el primer día de reducción de actividades en los aeropuertos de Estados Unidos, se han cancelado más de 800 vuelos.

La reducción de hasta el 10 por ciento del tráfico aéreo se da debido al cierre de Gobierno en la Administración de Donald Trump y afecta a 40 terminales aéreas en 25 estados del país.

Según el sitio de seguimiento Flightaware, de momento se registran unas 824 cancelaciones, cifra que podría crecer a medida que se reporten más bajas en las torres de control.

Los aeropuertos enfrentan escasez de operadores aéreos, los cuales tienen más de un mes sin recibir sus salarios, por lo que muchos no se presentan a trabajar.

"Tenemos que tomar medidas inéditas porque nos encontramos en una situación sin precedentes con el cierre del Gobierno”, dijo a la cadena CBS el secretario de Transporte, Sean Duffy.

De los 40 aeropuertos afectados, el O’Hare en Chicago (Illinois) encabeza de momento la lista de cancelaciones con unas 40, seguido del Hartsfield-Jackson de Atlanta (Georgia) con 38.

Por otra parte, entre las aerolíneas con mayor número de vuelos cancelados se encuentran: American Airlines con 221 vuelos, United con 184 y Delta con 173, según la empresa de análisis de la industria aérea Cirium.