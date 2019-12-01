Cancela EEUU 13 rutas de aerolíneas mexicanas; acusa a México de hacer lo mismo sin justificación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 07:59:37
Washington D. C., Estados Unidos, a 29 de octubre 2025.- El Departamento de Transporte de Estados Unidos informó acerca de la revocación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense.

Cabe señalar que la medida tiene efecto inmediato y cancela los siguientes vuelos específicos de Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus:

  • Aeroméxico perdió sus rutas Felipe Ángeles-Houston y Felipe Ángeles (AIFA)-McAllen, además de la nueva ruta Ciudad de México-San Juan programada para el 29 de octubre.
  • Volaris no podrá operar a partir de noviembre su vuelo Ciudad de México-Newark.
  • VivaAerobus vio bloqueadas nueve rutas desde el Felipe Ángeles hacia AustinNueva YorkChicagoDallasDenverHoustonLos ÁngelesMiami y Orlando, las cuales comenzarían a operar entre noviembre y diciembre de este año.

De igual forma, se congeló cualquier nuevo servicio o aumento de frecuencia entre Ciudad de México o Felipe Ángeles y cualquier punto estadounidense hasta nuevo aviso.

En ese sentido, el jefe de la dependencia federal, Sena Duffy, acusó a México de cancelar y congelar “ilegalmente vuelos de transportistas estadounidenses durante tres años sin consecuencias“.

Por otra parte, se anunció una propuesta tentativa que prohibiría el transporte de carga en compartimentos de equipaje (belly cargo) en todos los vuelos combinados de pasajeros entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y EE.UU.; además de cancelar todos los vuelos combinados desde el Aeropuerto Felipe Ángeles.

El Departamento de Transporte dio 14 días para comentarios y siete días adicionales para réplicas. De aprobarse, la medida entraría en vigor 108 días hábiles después de la orden definitiva.

