Canadá y Estados Unidos retoman diálogo para alcanzar acuerdo comercial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 17:24:49

Ottawa, Canadá, a 1 de noviembre de 2026.- En busca de reducir las tensiones económicas que han marcado su relación bilateral durante los últimos meses, Canadá y Estados Unidos retomaron las conversaciones para establecer un nuevo acuerdo comercial, luego de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, sostuviera un diálogo con el presidente estadounidense, Donald Trump.

A través de una publicación en la red social X, Carney calificó como positiva la conversación con el mandatario estadounidense y señaló que representa un avance respecto a los acercamientos recientes entre ambos gobiernos para definir las bases de un pacto que beneficie a las dos naciones.

El jefe del gobierno canadiense explicó que el objetivo es alcanzar un entendimiento que impulse la generación de empleos, contribuya a mejorar las condiciones económicas de las familias y garantice el respeto a los idiomas, la cultura y la soberanía de Canadá.

Asimismo, adelantó que los equipos de negociación de ambos países continuarán trabajando durante las próximas semanas para concretar los términos del posible acuerdo.

El acercamiento ocurre en medio de una disputa comercial en la que Washington y Ottawa se han impuesto aranceles por miles de millones de dólares, situación que ha generado dificultades en distintos sectores económicos, particularmente en las industrias automotriz y siderúrgica.

Aunque Trump manifestó recientemente su confianza en que las negociaciones permitirían alcanzar un acuerdo en breve, el gobierno canadiense había reconocido que los avances eran limitados, pese a los esfuerzos por reducir las restricciones comerciales.

La controversia también ha adquirido relevancia política en Estados Unidos, especialmente en estados fronterizos como Michigan y Maine, donde las afectaciones derivadas de los aranceles se han convertido en un tema de discusión previo a las elecciones legislativas de mitad de mandato.