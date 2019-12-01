Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 21:34:02

Penh, Camboya, a 16 de noviembre de 2026.- El gobierno de Canadá analiza nuevas alternativas para fortalecer su industria automotriz ante las presiones comerciales de Estados Unidos, por lo que no descarta establecer acuerdos con fabricantes chinos si las negociaciones con el presidente Donald Trump no garantizan la continuidad de la producción en Norteamérica.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, señaló que su prioridad sigue siendo alcanzar un entendimiento con Washington; sin embargo, advirtió que su país buscará otras opciones si las medidas comerciales estadounidenses continúan afectando a las empresas y trabajadores del sector.

Durante una visita a Camboya, Carney explicó que la industria automotriz de Canadá ha perdido integración con el mercado norteamericano debido a las decisiones comerciales de Estados Unidos, particularmente por los aranceles y las presiones para trasladar plantas de producción al territorio estadounidense.

Ante este panorama, mencionó que Canadá podría explorar oportunidades de inversión con compañías de Europa, China y Japón, siempre que estas contribuyan al desarrollo de la manufactura nacional y a la generación de empleos.

El mandatario aclaró que una eventual participación de empresas chinas no se limitaría al ensamblaje de vehículos con componentes importados, sino que tendría que contemplar instalaciones de producción en Canadá, respeto a las condiciones laborales y el fortalecimiento de cadenas de suministro locales, incluyendo el aprovechamiento de minerales estratégicos del país.

La posibilidad de ampliar la cooperación con China cobra relevancia luego de que ambos gobiernos alcanzaran en enero un acuerdo para reducir los aranceles a los vehículos eléctricos chinos, que pasaron de 100 a 6.1 por ciento, con una cuota inicial de hasta 49 mil unidades anuales.

A cambio, Pekín aceptó disminuir impuestos a productos agrícolas canadienses, entre ellos la canola. El entendimiento también fue planteado como una oportunidad para atraer inversiones y crear empleos en el sector automotor.

La postura de Carney ha generado diferencias dentro de Canadá. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, expresó su rechazo a una mayor entrada de automóviles eléctricos chinos, al considerar que podría poner en riesgo los puestos de trabajo nacionales y afectar la relación comercial con Estados Unidos.

Las negociaciones entre Ottawa y Washington continúan, mientras el gobierno canadiense busca evitar que las políticas arancelarias de Trump debiliten una industria que mantiene una estrecha relación productiva entre Canadá, Estados Unidos y México.