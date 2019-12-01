Cambian de prisión a Jair Bolsonaro; tendrá condiciones más favorables para su salud

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 22:18:56

Brasilia, Brasil, a 15 de enero de 2026.- El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado este jueves a un centro penitenciario en Brasilia, donde continuará cumpliendo su sentencia bajo condiciones consideradas “más favorables”, de acuerdo con una resolución judicial a la que tuvo acceso la AFP.

El exmandatario de extrema derecha fue sentenciado en septiembre pasado a 27 años de prisión, luego de ser hallado culpable de conspirar para mantenerse en el poder de manera “autoritaria” tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

El cambio de lugar de reclusión del exjefe de Estado (2019-2022), de 70 años y con antecedentes médicos, se da pocos días después de que su equipo legal insistiera en la solicitud de prisión domiciliaria por razones “humanitarias”.

Desde finales de noviembre, Bolsonaro permanecía recluido en una habitación dentro de la sede de la Policía Federal en Brasilia. Ahora fue trasladado al complejo penitenciario de Papuda, en las afueras de la capital, según la decisión firmada por el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, responsable del caso. El tribunal precisó que el exmandatario se encuentra en la llamada “Papudinha”, una instalación de la policía militar ubicada dentro del mismo complejo.

Según información de la corte, en este nuevo espacio Bolsonaro contará con mayor flexibilidad para recibir visitas, podrá realizar ejercicio y exponerse al sol en cualquier horario, además de tener acceso a una caminadora y una bicicleta, conforme a indicaciones médicas.

El área asignada será de uso exclusivo y normalmente está destinada a cuatro personas; incluye cocina, televisión, cama matrimonial y un espacio exterior privado. Aunque el magistrado Moraes consideró que estas condiciones son “aún más favorables” que las anteriores, Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del exmandatario, criticó el traslado al calificarlo como un paso hacia un “entorno carcelario severo”.

A través de su cuenta en X, el hijo del expresidente acusó al juez de actuar con una “tamaña maldad” en contra de su padre.