Califica el Departamento de Estado de EU como “exitosa” la operación en la que fue abatido “El Mencho”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 17:09:09

Washington, Estados Unidos, a 23 de febrero de 2026.- El Gobierno de Estados Unidos, continúa expresando sus felicitaciones para México, tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por ello, la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado calificó como “exitosa” la operación que se realizó en Tapalpa, Jalisco.

“Estados Unidos elogia a México por la exitosa operación que resultó en la eliminación de “El Mencho”, poniendo así fin a su régimen de terror”, expresó a través de redes sociales.

Además, la Oficina de Contraterrorismo de EU, hizo un reconocimiento a la actuación de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Honramos la valentía y el sacrificio del personal militar y policial de México en esta lucha y elogiamos su decisiva ejecución de esta operación”.