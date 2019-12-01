Califica el Departamento de Estado de EU como “exitosa” la operación en la que fue abatido “El Mencho”

Califica el Departamento de Estado de EU como “exitosa” la operación en la que fue abatido “El Mencho”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 17:09:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, a 23 de febrero de 2026.- El Gobierno de Estados Unidos, continúa expresando sus felicitaciones para México, tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por ello, la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado calificó como “exitosa” la operación que se realizó en Tapalpa, Jalisco.

 “Estados Unidos elogia a México por la exitosa operación que resultó en la eliminación de “El Mencho”, poniendo así fin a su régimen de terror”, expresó a través de redes sociales.

Además, la Oficina de Contraterrorismo de EU, hizo un reconocimiento a la actuación de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Honramos la valentía y el sacrificio del personal militar y policial de México en esta lucha y elogiamos su decisiva ejecución de esta operación”.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Atienden bomberos de Zitácuaro incendio forestal
Ataque armado a presidencia de Jiquilpan, Michoacán: sujeto grita “cuatro letras” al momento de abrir fuego
Arriban más de 2 mil 500 soldados a Jalisco para recuperar el orden
Elementos de la Guardia Civil mantienen un despliegue operativo permanente en la Autopista de Occidente
Más información de la categoria
Revelan imágenes inéditas del operativo contra "El Mencho" en Tapalpa, Jalisco; Ejército cercó al líder delincuencial
Ataque armado a presidencia de Jiquilpan, Michoacán: sujeto grita “cuatro letras” al momento de abrir fuego
El Mencho suena en los corridos mexicanos: polémica, millones de reproducciones y veto en Estados Unidos a artistas
Ayuntamiento de Tapalpa no fue informado sobre operativo para capturar a "El Mencho": alcalde
Comentarios