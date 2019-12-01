Caen exportaciones de café de Brasil a EU más del 50%

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 22:55:22
Sao Paulo, Brasil, a 15 de diciembre de 2025.- Después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, implementara aranceles a Brasil, la exportaciones de café a Estados Unidos cayeron en un 54.9 por ciento entre agosto y noviembre.

Según un balance de fin de año del Consejo de los Exportadores de Café de Brasil (Cecafé), los envíos al mercado estadounidense bajaron de 2 millones 917 mil sacos de 60 kilogramos en los  mismos cuatro meses de 2024, a 1 millón 315 mil sacos en el mismo periodo de 2025, que fue el tiempo que duraron en vigor los aranceles.

Marcos Matos, director general de Cecafé, indicó que este sector fue tomado por sorpresa, e incluso llegaron a pensar en pérdidas de hasta 600 millones de dólares en 2025 y más de 4 mil millones de dólares en 2026, si no retiraban los aranceles.

Cabe resaltar que Estados Unidos es a nivel mundial, el mayor consumidor de café, con importaciones de 25.5 millones de sacos y alrededor del 76 por ciento de su población lo consume, y Brasil es el mayor productor y exportador global que abastece a más del 30 por ciento del mercado estadounidense.

Gracias a la negociación del gobierno brasileño, se logró la revocación de los aranceles, tras cuatro meses desde que se implementaron.

 

