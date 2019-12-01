Caen 8 personas por incendio que dejó al menos 128 muertos en Hong Kong

Hong Kong, a 28 de noviembre 2025.- Autoridades de Hong Kong informaron sobre la detención de ocho personas, siete hombres y una mujer, por presuntos actos de corrupción en torno a las obras de restauración del complejo residencial que se incendió y que dejó un saldo de al menos 128 muertos y 79 heridos.

Una comisión anticorrupción local detalló que entre los sospechosos se encuentran dos jefes de obra, dos responsables de la oficina a cargo de la renovación del conjunto residencial, tres subcontratados responsables del andamiaje y un intermediario.

Cabe señalar que, aunque la causa del siniestro aún se investiga, la policía y los bomberos señalaron que la presencia de redes de obra, láminas plásticas y poliestireno colocado en el exterior de las ventanas facilitó la rápida propagación de las llamas entre los bloques conectados por andamios de bambú

“Tenemos motivos para creer que los responsables de la empresa actuaron con negligencia grave, lo que provocó este accidente y provocó que el incendio se propagara sin control, causando numerosas víctimas”, declaró un portavoz policial.

Es de mencionar que la Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong abrió una investigación paralela sobre los contratos de renovación del complejo, después de que salieran a la luz denuncias de residentes sobre tarifas infladas y dudas respecto al cumplimiento de las normas de seguridad contra incendios por parte de los contratistas.