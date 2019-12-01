Cae Zhi Dong Zhang, presunto líder traficante de estupefacientes que se escapó en CDMX; se escondía en Cuba

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 10:35:13

La Habana, Cuba, a 22 de octubre 2025.- El presunto líder criminal y traficante de opioides sintéticos, Zhi Dong Zhang, que se escapó de su prisión domiciliaria en la Ciudad de México hace unos meses, fue detenido en la isla de Cuba.

Las autoridades cubanas informaron al gobierno de México que el sujeto de origen chino, conocido como “Brother Wang”, ingresó a su territorio con una identidad falsa y fue capturado.

Zhang es señalado por las autoridades mexicanas y estadounidenses, de ser el principal abastecedor de fentanilo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa.

Cabe recordar que el presunto traficante fue detenido en octubre de 2024 pero se fugó de su arresto domiciliario el 11 de julio del presente año, justo cuando se encontraba en un proceso de extradición a Estados Unidos.

“Brother Wang” escapó de un inmueble de la colonia Lomas de Padierna de la alcaldía Tlalpan por medio de un túnel, mientras estaba bajo la vigilancia de la Guardia Nacional. Ahora se espera que en las próximas semanas sea enviado a México en calidad de detenido.

Según la investigación, el capo chino obtuvo ganancias de hasta los 150 millones de dólares anuales por tráfico de drogas.

El presunto narcotraficante contaba con una orden de aprehensión girada en octubre de 2022 por la Corte Federal del Distrito Norte de Atlanta, Estados Unidos, por trece cargos de tráfico de cocaína, fentanilo y lavado de dinero.

De igual forma, las autoridades apuntaron que sus operaciones se extienden, además de Estados Unidos, a Centroamérica, Sudamérica, Europa, China y Japón.