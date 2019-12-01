Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 14:19:11

Madrid, España, a 19 de noviembre 2026.- Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido como “el Mono”, fue la Policía Nacional española en Madrid a petición de Estados Unidos, con fines de extradición.

Según las autoridades, el empresario gasolinero fue señalado previamente por tener nexos con Los Zetas y redes de contrabando de combustibles en México.

Cabe recordar que el sospechoso ya había sido detenido en la capital española el 18 de marzo de 2016 y fue extraditado a Estados Unidos en 2019.

En aquel momento, Muñoz Luévano enfrentó inicialmente seis cargos relacionados con narcotráfico, armas y lavado de dinero. Eventualmente, las autoridades estadounidenses le retiraron cinco de las acusaciones y el empresario se declaró culpable de conspiración para lavar dinero.

Además, el 22 de mayo de 2025 fue arrestado nuevamente, esta vez en Torreón, Coahuila, acusado de amenazas y posesión simple de narcóticos, en un caso relacionado con una unidad que transportaba hidrocarburo de procedencia ilícita. En este caso, un juez determinó que podía continuar el proceso en libertad con medidas cautelares.

Igualmente, en julio de ese año, autoridades catearon el rancho Paola, vinculado con el empresario, en Arteaga, Coahuila; en el lugar localizaron una pipa, más de 15 tanques con combustible y una caja de tráiler con alteraciones en sus números de serie.