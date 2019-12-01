Cae en Argentina un mexicano buscado por la Interpol; es señalado por delincuencia organizada

Cae en Argentina un mexicano buscado por la Interpol; es señalado por delincuencia organizada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 14:50:08
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Buenos Aires, Argentina, a 11 de julio 2026.- Autoridades argentinas capturaron a Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, ciudadano mexicano buscado por la Interpol, por su presunta responsabilidad en delitos de crimen organizado en Estados Unidos.

Lo anterior lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Nacional y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

“Este es Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, narco mexicano. Hoy Interpol emitió una notificación roja para su captura con fines de extradición, por un pedido de la Justicia de los Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico”, expresó la ministra de Seguridad Nacional argentina, Alejandra Monteoliva, en una publicación en X.

Igualmente, la dependencia de seguridad indicó que la captura se logró gracias a tareas de inteligencia y con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones, que “detectó el ingreso al país del prófugo y, tras verificar con las autoridades estadounidenses la vigencia del requerimiento judicial, dio intervención a Interpol de la Policía Federal Argentina”.

Además en el boletín de prensa, el SIDE detalló que la detención se ejecutó en un hotel de Puerto Madero, barrio de la ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a las autoridades argentinas, el ciudadano mexicano es “requerido por la Justicia del Distrito Norte de Illinois por los delitos de posesión, distribución y comercialización de más de diez kilogramos de cocaína, en una causa iniciada en 2016”.

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