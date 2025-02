Cae autobús de un puente vehicular en Guatemala; hay al menos 51 muertos

Guatemala, Guatemala, 10 de febrero del 2025.- Al menos 51 personas muertas es el saldo que dejó la caída de un autobús de pasajeros desde un puente vehicular hacia un barranco en la ciudad de Guatemala, confirmó Carlos Hernández, portavoz del departamento de bomberos.

Medios locales apuntaron que el accidente vehicular tuvo lugar aproximadamente a 20 metros del Puente Belice, ubicado en la autopista que cruza una carretera y un arroyo; el transporte viajaba desde la localidad de San Agustín Acasaguastlán hacia Ciudad de Guatemala.

"Hay menores, pero no tenemos todavía el dato de las edades (o) cuántos. Pero, también, hay mujeres y adultos. No tenemos la cantidad exacta de las edades", declaró Hernández a medios de comunicación presentes en la trágica escena.

Así mismo, detalló que los cuerpos de 36 hombres y 15 mujeres fueron enviados a una morgue provincial, después de haber sido rescatados del arroyo donde cayó el camión de pasajeros.

Se presume que el autobús accidentado se quedó sin frenos y colisionó contra dos vehículos que se encontraban estacionados en un semáforo, lo cual, provocó su caída.

Al respecto del lamentantable accidente, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, declaró tres días de duelo nacional y desplegó a elementos del ejército y la agencia de desastres del país centroamericano para ayudar en las tareas de auxilio.

"Me solidarizo con las familias de las víctimas que hoy despertaron con una noticia desgarradora. Su dolor es mi dolor", publicó el mandatario guatemalteco en sus redes sociales.

"La tragedia en el Puente Belice es un dolor nacional que lamento profundamente. Me solidarizo con las familias de las víctimas que hoy amanecen con una noticia desgarradora. Su dolor es mi dolor. Como Presidente, he instruido movilizar al personal del Ejército Nacional y a la CONRED a asistir en el lugar y activar criterios especiales de atención médica a los heridos. Además, he decidido decretar luto nacional, el cual prontamente será formalizado vía acuerdo gubernativo", añadió.