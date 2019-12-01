Cadena de restaurantes retira lechuga mexicana por brote de ciclosporiasis en EEUU

Cadena de restaurantes retira lechuga mexicana por brote de ciclosporiasis en EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 13:49:38
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Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 17 de julio 2026.- La cadena de restaurantes Taco Bell retiró de sus cocinas la lechuga proveniente de México, ya que podría estar contaminada por el parásito que causa la ciclosporiasis y que generó un brote de diarrea en diferentes partes de Estados Unidos.

Por lo anterior, la Administración de Alimentos y Medicamentos de la Unión Americana (FDA) en colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), informaron que el brote está relacionado con lechuga iceberg rallada servida en sus restaurantes en cinco entidades.

El gobierno federal dio a conocer que se identificó al proveedor de dicha verdura, el cual se encuentra en México.

De manera extraoficial se dijo que la compañía es Taylor Farms.

Igualmente, los CDC mencionaron que mil 664 personas afectadas por este brote afirmaron haber comido en establecimientos de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Míchigan, Ohio y Virginia Occidental.

Entre los síntomas provocados por esta enfermedad intestinal destacan la diarrea severa y frecuente, junto con pérdida de apetito y de peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos.

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