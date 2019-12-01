Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 13:47:38

Daca, Bangladesh, a 8 de octubre 2026.- El brote de sarampión en Bangladesh superó los 200 mil casos sospechosos en gran parte del territorio con más de 100 mil muertes confirmadas o bajo sospecha, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Por su parte, la Dirección General de Servicios de Salud (DGHS) registró 201 mil 625 casos sospechosos y 22 mil 116 contagios confirmados mediante pruebas de laboratorio.

Según el informe más reciente, en las últimas 34 horas, se registraron mil 332 nuevos casos sospechosos, 96 confirmados y cuatro nuevas muertes, todas ellas clasificadas como sospechosas de estar vinculadas al sarampión.

Además, desde mediados de marzo pasado, 178 mil 927 pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad han sido hospitalizados en todo el país, de los que más de 171 mil ya fueron dados de alta.

Mientras tanto, en septiembre, el gobierno lanzó una campaña nacional para vacunar a 3.4 millones de niños, entre ellos 2.4 millones que quedaron fuera de campañas anteriores y un millón de menores que han alcanzado recientemente la edad mínima para recibir la vacuna.