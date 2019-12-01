Brasil extiende votación presidencial hasta las 19:00 horas por problemas de transporte y lluvias

Brasil extiende votación presidencial hasta las 19:00 horas por problemas de transporte y lluvias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 14:58:16
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Brasilia, Brasil, 25 de octubre de 2026.– La votación de la segunda vuelta presidencial en Brasil fue ampliada dos horas, hasta las 19:00 horas, por orden del magistrado Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal, ante problemas en el transporte público que dificultaron el traslado de electores.

 

La medida respondió a una solicitud de la campaña de Luiz Inácio Lula da Silva, que denunció afectaciones en el servicio de autobuses en varias ciudades. La campaña de Flávio Bolsonaro también pidió ampliar el horario en localidades afectadas por lluvias e inundaciones.

 

La autoridad electoral suspendió temporalmente el cómputo de los votos hasta el cierre de la jornada extendida. La contienda enfrenta al presidente Lula da Silva y al senador Flávio Bolsonaro, en una elección decisiva para el rumbo político del país.

 

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