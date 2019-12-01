Brasil, España y México expresan preocupación por crisis humanitaria en Cuba y llaman al diálogo

Brasil, España y México expresan preocupación por crisis humanitaria en Cuba y llaman al diálogo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 15:53:47
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Barcelona, España, 18 de abril de 2026.- Los gobiernos de Brasil, España y México manifestaron su “enorme preocupación” por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba y llamaron a adoptar medidas urgentes para aliviar la situación, así como evitar acciones que agraven las condiciones de vida de la población o contravengan el Derecho Internacional.

A través de un comunicado conjunto, los tres países señalaron que se comprometen a incrementar de manera coordinada su respuesta humanitaria, con el objetivo de contribuir a reducir el sufrimiento del pueblo cubano ante la evolución reciente de los acontecimientos en la isla.

Asimismo, reiteraron la necesidad de respetar en todo momento el Derecho Internacional y los principios de integridad territorial, igualdad soberana y solución pacífica de controversias, establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Los gobiernos también reafirmaron su compromiso con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo, y realizaron un llamado a entablar un diálogo “sincero y respetuoso”, acorde con el Derecho Internacional y los principios de la ONU.

Indicaron que dicho diálogo debe tener como objetivo encontrar una solución duradera a la actual situación y garantizar que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad.

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