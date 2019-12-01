Brasilia, Brasil, 25 de octubre de 2026.- Brasil vive este domingo una jornada electoral decisiva, con una segunda vuelta presidencial en la que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el candidato de ultraderecha Flávio Bolsonaro se disputan la presidencia en medio de una contienda cerrada, según las encuestas citadas en los reportes.

Los colegios electorales abrieron a las 08:00 horas locales para recibir a aproximadamente 158.7 millones de ciudadanos convocados a votar. Además de elegir al próximo presidente, los brasileños participan en la elección de seis gobernadores.

La jornada también se desarrolla en el extranjero, donde cerca de 919 mil personas se registraron para emitir su voto. Las autoridades esperan una participación superior a la de la primera vuelta, cuando la abstención alcanzó el 21.08 %, el nivel más alto desde 1998.

Lula acudió a votar en una escuela de São Bernardo do Campo, municipio de la región metropolitana de São Paulo. Durante sus declaraciones, sostuvo que los ciudadanos decidirán entre defender las conquistas alcanzadas y optar por un proyecto político que, según afirmó, busca gobernar bajo la influencia de Estados Unidos.

Por su parte, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, votó aproximadamente una hora antes. El candidato llamó a la población a participar en las urnas y afirmó que Brasil necesita un cambio ante los problemas de inseguridad y las dificultades económicas que, a su juicio, enfrenta el país.

Con las encuestas descritas como un empate técnico, el resultado de esta segunda vuelta será determinante para definir el rumbo político de Brasil durante los próximos años. El desenlace dependerá de los votos emitidos durante la jornada y del cómputo oficial de las autoridades electorales.