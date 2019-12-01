Bombarderos de EEUU realizan demostraciones militares en el Caribe

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 14:47:33

Washington D. C., Estados Unidos, a 26 de noviembre 2025.- Aviones bombarderos b-52H de Estados Unidos realizaron demostraciones de ataque sobre las aguas del mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela.

“Bombarderos de largo alcance B-52H del @TeamMinot (base aérea Minot) condujeron una demostración de ataque de bombardero en el Mar Caribe en apoyo de la Operación Lanza del Sur, trayendo seguridad y estabilidad hemisférica, el 24 de noviembre”, publicó la división del sur de la Fuerza Aérea en sus redes sociales.

De igual forma, la rama castrense agregó que “durante la misión, la Fuerza Aérea de Estados Unidos se integró con aviones de combate y entrenó en rápida movilidad”

Los B-52H son bombardeos de largo alcance que pueden volar a “altas velocidades subsónicas” y alturas de más de 15 mil metros, desde las que pueden realizar ataques “estratégicos” y cargar armas nucleares o convencionales, según se explica enla página oficial de la Fuerza Aérea estadounidense.