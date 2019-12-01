Bombardea el Comando Sur de EU una lancha en el Pacífico oriental; hay tres personas fallecidas

Washington, Estados Unidos, a 13 de febrero de 2026.- El ejército de Estados Unidos llevó a cabo este viernes un bombardeo contra una lancha en el Pacífico oriental, a la que señaló —sin aportar pruebas— de trasladar drogas con destino a territorio estadounidense. El saldo del ataque fue de tres personas muertas, de acuerdo con información difundida por el Comando Sur a través de su cuenta en X.

“El 13 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, señaló.

Con esta acción del Pentágono en aguas internacionales, la cifra de ataques documentados contra embarcaciones ascendió a 38, mientras que el total de ejecuciones extrajudiciales registradas desde el inicio de la campaña, a principios de septiembre de 2025, llegó a 131.

Las autoridades no detallaron el punto exacto del Pacífico donde ocurrió la operación. En un video difundido en redes sociales se observa una lancha desplazándose sobre el mar antes de ser impactada por proyectiles.