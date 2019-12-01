Bolsonaro recibe el alta médica y vuelve a prisión tras cuatro cirugías

Brasilia, Brasil, a 2 de enero 2026.- El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro regresó a prisión tras recibir el alta médica luego de haber sido sometido a cuatro operaciones en los ocho días en que estuvo hospitalizado.

De acuerdo con medios locales, el ex mandatario brasileño, que cumple una sentencia de 27 años por liderar un intento fallido de golpe de Estado contra Lula da Silva,abandonó el Hospital DF Star de Brasilia a las 18:43 h local y fue conducido hasta la sede de la superintendencia de la Policía Federal de la capital.

El ex jefe de estado salió de la prisión el pasado 24 de diciembre luego de que la Corte Suprema autorizara su conducción al nosocomio citado para ser sometido a una cirugía de corrección de dos hernias inguinales.

Cabe señalar que, los abogados de Bolsonaro alegaron que la salud del exmandatario está muy debilitada tras cuatro operaciones a las que fue sometido, ya que sus médicos aprovecharon para realizarle tres cirugías destinadas a resolverle las crisis de hipo de que se queja hace varios meses, y pidieron que se le conceda la prisión domiciliaria por motivos humanitarios y de salud.