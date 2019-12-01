Bobby Pulido será candidato demócrata al Congreso de EEUU por el estado de Texas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 07:30:27
Austin, Texas, Estados Unidos, a 4 de marzo 2026.- El cantante Bobby Pulido ganó las elecciones primarias del partido demócrata en Texas, por lo que será candidato al Congreso de Estados Unidos en los comicios intermedios que se llevarán a cabo el próximo mes de noviembre.

El ganador del Grammy, se enfrentará a la congresista Mónica De La Cruz, política de extracción republicana que ocupa actualmente el curul del distrito 15.

Según la cadena CBS News, con más del 90 % de los votos escrutados, Pulido obtuvo un 68 % del apoyo, frente a un 32 % de su contrincante, la progresista Ada Cuellar.

El artista ha liderado una campaña centrada en traer de vuelta al partido opositor a los latinos moderados y se define a sí mismo como un “demócrata conservador”.

Originario de Edinburg, en el sur de Texas, Pulido aspira a representar un distrito que abarca parte de la frontera sur y las afueras de San Antonio, y cuya población es en un 81 % hispana.

