Bloqueo a Irán terminará en cuanto se firme un acuerdo, asegura Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 08:19:17

Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de abril 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el bloqueo de su Armada en los puertos de Irán terminará “tan pronto se firme un acuerdo”.

En ese sentido, el mandatario estadounidense se mostró optimista por los avances en las conversaciones en torno a un cese al fuego definitivo en Medio Oriente.

Cabe señalar que, desde el pasado 13 de abril, el Ejército de EEUU mantiene un bloqueo sobre todos los puertos de la República Islámica, luego de que la primera ronda de conversaciones para alcanzar una tregua fallaran.

El pasado 14 de abril, el Comando Central de Estados Unidos anunció el martes que había logrado bloquear los puertos de Irán, donde transita el 90% del comercio del país asiático.

Días atrás, el líder republicano comentó lo siguiente:

“Los iraníes quieren reunirse. Quieren llegar a un acuerdo. Creo que probablemente habrá una reunión este fin de semana. Creo que lograremos un acuerdo dentro de uno o dos días”.