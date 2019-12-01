Avistan en París a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo; es buscado en México por huachicoleo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 08:38:40

París, Francia, a 24 de diciembre 2025.- El copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, fue visto en la ciudad de París, a pesar de que cuenta con una orden de aprehensión vigente en México, por delitos relacionados con hidrocarburos entre otros.

Una fotografía que circula en redes sociales, reveló que el empresario se encontraba en el Bar Vendôme del Hotel Ritz, inmueble de lujo donde una noche cuesta entre 2 mil 100 y 42 mil euros, entre 44 mil 372 y 887 mil 445 pesos mexicanos.

En ese sentido, el periodista Sergio Sarmiento aseguró que la imagen fue capturada el 23 de diciembre de 2025.

En la fotografía se aprecia al hombre buscado, mientras está sentado en una mesa mientras platica con alguien.

Cabe recordar que hace unos días, un juez federal con sede en Querétaro concedió una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de armas de fuego e hidrocarburos.