Avión realiza aterrizaje de emergencia en EEUU tras perder altitud; salió desde México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 11:47:04
Tampa, Florida, Estados Unidos, a 31 de octubre 2025.- Un avión de la empresa JetBlue que salió de Cancún, Quintana Roo, hacia el Aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, realizó un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, tras experimentar una pérdida de altitud en ruta que dejó varios pasajeros heridos, informó la aerolínea.

En un comunicado la compañía de transporte aéreo señaló que, una vez en tierra, algunos pasajeros fueron trasladados a hospitales locales para su evaluación y atención.

Además, se dio a conocer que la aeronave de modelo AirBus A320, permanece inmovilizada mientras avanzan las pesquisas internas de la empresa y de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Según los primeros reportes, el vuelo había despegado de Cancún con destino al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey cuando la tripulación notificó la anomalía al control de vuelo y solicitó desvío.

Por su parte, los controladores en tierra recibieron el aviso de que al menos tres pasajeros presentaban lesiones compatibles con laceraciones.

