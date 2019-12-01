Autoridades rescatan a 13 niños secuestrados en escuela de Brasil

Autoridades rescatan a 13 niños secuestrados en escuela de Brasil
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 11:18:11
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Curitiba, Brasil, a 10 de octubre 2026.- La Policía Nacional de Brasil logró rescatar a 13 niños que eran mantenidos contra su voluntad dentro de una escuela en la ciudad de Curitiba.

De acuerdo con la información oficial, el secuestrador fue abatido por agentes de seguridad.

La portavoz de la corporación, Letícia Donatello, indicó a medios de comunicación que previo al tiroteo, los agentes intentaron negociar con el criminal.

Según versiones, un hombre armado con un cuchillo retuvo a los menores por casi tres horas dentro de las instalaciones del Centro Municipal de Educación Infantil del barrio São Braz.

Por lo anterior, la Policía acordonó el área y movilizó a integrantes del batallón de operaciones especiales y a negociadores, se mencionó en un comunicado oficial.

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