Autoridades reportan 3 mil 535 fallecidos por terremotos en Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 21:52:01

Caracas, Venezuela, 6 de julio de 2026.- Las autoridades venezolanas informaron que la cifra de personas fallecidas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio aumentó a tres mil 535, mientras que 16 mil 740 personas resultaron heridas y 17 mil 854 permanecen sin un hogar.

De acuerdo con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dio a conocer la actualización de las cifras a través de sus redes sociales, donde precisó que los dos movimientos telúricos, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con pocos segundos de diferencia y provocaron severos daños en Caracas y en localidades de la costa.

La Vicepresidencia Social señaló que 12 mil 800 personas continúan resguardadas en 80 albergues temporales habilitados en Caracas y La Guaira, esta última considerada la zona con mayores afectaciones tras la emergencia.

Ante las críticas por la atención brindada a la población afectada, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que las corporaciones de seguridad actuaron desde los primeros momentos posteriores al desastre. Además, anunció la creación de una unidad militar especializada para fortalecer la respuesta ante futuras contingencias.

Las labores de recuperación continúan en distintas zonas del país. En La Guaira, personal forense y maquinaria pesada trabajan en el traslado de víctimas y en la habilitación de espacios para su sepultura, de acuerdo con testigos consultados por Reuters.

Hasta el momento, el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela no ha emitido una postura adicional sobre la evolución de la emergencia.

Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) informó que ha brindado apoyo técnico para el manejo de los cuerpos, mediante la entrega de guías especializadas, bolsas para cadáveres, tres contenedores refrigerados instalados en el puerto de La Guaira y dos crematorios destinados a otras localidades.