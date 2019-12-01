Autoridades realizan 65 autopsias tras accidente ferroviario en Toledo, España

Autoridades realizan 65 autopsias tras accidente ferroviario en Toledo, España
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 17:49:18
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Toledo, España, 30 de octubre de 2026.- Los trabajos de identificación de las víctimas del accidente ferroviario de Urda continúan este viernes en Toledo. Hasta el momento, los equipos forenses han realizado 65 autopsias y han logrado confirmar la identidad de 13 de las personas fallecidas.

El balance provisional se mantiene en 69 muertos, aunque las autoridades no descartan que esa cifra pueda modificarse en los próximos días.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informó que se han presentado 70 denuncias por personas desaparecidas, además, los especialistas todavía deben analizar el contenido de 31 bolsas con restos humanos hallados en el lugar del siniestro, un proceso que se presenta especialmente complejo.

En cuanto a los heridos, 39 personas siguen hospitalizadas: 17 de ellas se encuentran en unidades de cuidados intensivos y otras 22 en plantas convencionales. Hasta ahora, 71 pacientes ya han recibido el alta médica.

 

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