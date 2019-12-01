Austria prohibirá redes sociales a menores de 14 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 12:19:10

Viena, Austria, a 27 de marzo 2026.- El gobierno de Austria anunció la prohibición del uso de redes sociales a personas menores de 14 años, según un acuerdo alcanzado tras largas negociaciones dentro de la coalición entre la izquierda, la derecha y los liberales.

"Es casi imposible para los padres controlar el consumo de sus hijos en estas plataformas, que están diseñadas para hacerlos conscientemente dependientes", declaró en rueda de prensa el vicecanciller socialdemócrata Andreas Babler.

En ese sentido, el funcionario austriaco comentó que, si bien no se centrarán en una lista exhaustiva de plataformas, sí se concentrarán en “aquellas que utilizan algoritmos que generan dependencia, beneficios y efectos nocivos".

El vicecanciller justificó la medida del gobierno al argumentar que los niños están "abandonados a su suerte en un mundo en el que se enfrentan, por ejemplo, a ideales de belleza irreales, la glorificación de la violencia, la desinformación y donde también son manipulados".

Igualmente comentó que aún no existe consenso entre los tres partidos del gobierno sobre el método de verificación que se aplicará.

Cabe señalar que Austria acaba de concluir una experiencia de tres semanas "sin teléfono móvil", impulsada por el Ministerio de Educación, en la que participaron 72 mil alumnos y sus familias.

"Los comentarios recibidos indican que para los alumnos fue una experiencia de desintoxicación y que le permitió tomar consciencia de los efectos nocivos de su consumo masivo", declaró el ministro liberal de Educación Christoph Wiederkehr.

Por otra parte, dieron a conocer que l gobierno prevé introducir una nueva asignatura obligatoria llamada "Medios y democracia", destinada a ayudar a los estudiantes a distinguir lo verdadero de lo falso y a reconocer intentos de influencia antidemocrática.