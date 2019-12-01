Australia endurece su legislación contra el uso de redes sociales en menores de 16 años

Sidney, Australia, 3 de febrero del 2026.- Australia se consolidó en diciembre de 2025 como uno de los países con la legislación más estricta y punitiva a nivel mundial contra el uso de redes sociales por parte de menores de 16 años, una medida que ya ha derivado en el bloqueo de millones de cuentas y en sanciones dirigidas a las empresas tecnológicas.

Desde la entrada en vigor de la ley el 10 de diciembre, el Gobierno australiano ha obligado a las plataformas digitales a restringir el acceso de menores, bajo la amenaza de multas y responsabilidades directivas. A casi dos meses de su implementación, las autoridades informaron que las principales redes sociales eliminaron o bloquearon alrededor de 4.7 millones de cuentas pertenecientes a usuarios menores de edad durante la primera quincena de diciembre.

La medida ha generado un efecto dominó en otros países. Francia, Reino Unido y recientemente España han anunciado iniciativas similares. En el caso español, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que se prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años y que los directivos de estas plataformas deberán asumir responsabilidades por posibles infracciones.

El veto en Australia alcanza, hasta ahora, a redes como Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit y Discord, así como a las plataformas de streaming Twitch y Kick. El Ejecutivo oceánico no descarta ampliar la lista e incluir servicios como LinkedIn y Lemon8, si detecta un aumento significativo de usuarios jóvenes en estas aplicaciones.

En contraste, plataformas de mensajería como WhatsApp y Messenger quedaron fuera de la prohibición, al ser consideradas exclusivamente servicios de comunicación privada, lo que las ha convertido en una alternativa para adolescentes que buscan mantenerse en contacto con amigos y familiares.

La normativa afecta potencialmente a millones de menores australianos de entre 13 y 15 años, grupo en el que el uso de redes sociales es especialmente elevado. De manera individual, Snapchat informó que había bloqueado o inhabilitado más de 415 mil cuentas en Australia hasta finales de enero.

La ley obliga a las plataformas a aplicar “medidas razonables” de verificación de edad, que pueden incluir el uso de documentos oficiales, sistemas automatizados de estimación de edad mediante inteligencia artificial, controles internos y el bloqueo de cuentas sospechosas.

Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y Threads, indicó que los usuarios que pierdan el acceso por errores en la verificación pueden apelar mediante un selfie o un documento de identidad, a través del servicio de verificación de terceros Yoti. Otras compañías, como Snapchat, anunciaron el fortalecimiento de sus sistemas de control, aunque reconocieron que persisten fallas técnicas que podrían permitir evadir los filtros.