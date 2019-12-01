Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 21:34:48

Kiev, Ucrania, 16 de noviembre de 2026.- A dos semanas del ataque de Rusia contra una escuela en la localidad de Komyshuvakha, Ucrania, las autoridades confirmaron que la cifra de personas fallecidas aumentó a 72 mientras que otras cuatro continúan desaparecidas.

El edificio fue atacado el pasado 2 de noviembre cuando estaban dando ayuda humanitaria para los habitantes de la zona. Desde entonces, los equipos de rescate trabajaron para recuperar los cuerpos de las personas que quedaron entre los escombros.

Este ataque se convirtió en uno de los más mortales contra la población civil ucraniana desde el inicio de la guerra, luego de superar las cifras registradas de otros dos ataques por parte de Rusia contra civiles.

En abril de 2022 ocurrió un ataque en la estación de trenes de Kramatorsk, una ciudad perteneciente al óblast de Donetsk, el saldo fue de 61 víctimas. Otro ataque fue en una cafetería de Hroza, una pequeña aldea en el distrito de Kúpiansk de la óblast de Járkov, dónde fallecieron 59 personas en octubre de 2023.

Finalmente, las autoridades ucranianas informaron que continúan las labores de identificación de las víctimas mediante pruebas de ADN, así como la búsqueda de las cuatro personas que aún permanecen desaparecidas.