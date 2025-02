Aumenta a 7 número de muertos por accidente aéreo en Filadelfia; hay 19 heridos

Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, a 1 de febrero 2025.- Aumentó a siete el número de muertos por el accidente aéreo que se registró en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania el pasado 31 de enero, se trata de los seis pasajeros mexicanos de la aeronave y una persona en tierra. Además, hay 19 personas heridas, informaron las autoridades locales.

De igual forma, la alcaldesa de la ciudad, Cherelle Parker, dijo que las autoridades dudaron en decir cuántas personas habían muerto la noche del incidente porque "sabían que esos números se moverían".

"No actuaremos apresuradamente mientras informamos sobre este tema", dijo la edil, quien agregó que no compartirán información que no haya sido verificada exhaustivamente.

Por otra parte, alentó a todas las personas desplazadas de sus hogares a que se resguarden en el operado por la Cruz Roja.

Asimismo, pidió a las personas que llamen al 911 si necesitan cualquier tipo de apoyo que no sea un refugio. También hay servicios de ayuda psicológica disponibles, añadió.